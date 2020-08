Carabiniere aggredito: “Castellammare è una città bellissima e popolata da gente perbene”

Parla Giovanni, il carabiniere che qualche giorno fa è stato aggredito da un branco di criminali a Castellammare. Il sindaco Cimmino lo ha ascoltato telefonicamente ed ha riferito che: “a lui ho espresso la mia solidarietà per l’accaduto, sincerandomi delle sue condizioni dopo il vile agguato. Giovanni mi ha rassicurato, dicendomi che il peggio è passato e che ora sta molto meglio, e ha espresso parole di elogio verso Castellammare di Stabia, da lui definita una città bellissima e popolata da gente perbene che non ha nulla a che vedere con quei criminali che ne hanno infangato l’immagine. Non vedo l’ora di incontrarlo di persona e di accoglierlo al Comune, per ringraziarlo per l’impegno e la passione con cui si batte ogni giorno, al pari di tutta l’Arma dei Carabinieri e delle altre forze dell’ordine, per tutelare la salute dei cittadini, mettendo a rischio persino la propria vita”.