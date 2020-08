Capri Watch festeggia 25 anni: auguri allo storico brand di Silvio Staiano!

Capri Watch compie 25 anni. Era proprio la sera del 1° agosto 1995 alle ore 23 quando Silvio Staiano, ideatore e creatore del brand Capri Watch, mise in vendita il primo modello d’orologio che raffigurava il quadrante dell’antico Campanile della Piazzetta di Capri. In un’ora soltanto ne vennero venduti numerosi esemplari, in poche settimane si raggiunse la vendita dei primi mille orologi.

Capri Watch fu subito un successo grazie all’intuizione di Silvio Staiano che, con la creazione del primo orologio, realizzò il suo sogno già prima di brevettare il marchio. Nel tempo si sono susseguiti tanti successi e molte soddisfazioni riuscendo spesso ad essere i primi al mondo e fare tendenza, lanciare nuove mode grazie ai suoi unici ed originali modelli di orologi ed altri accessori che hanno portato in alto il nome di Capri Watch.

Ma il top del successo arrivò circa 10 anni fa quando venne lanciato il MultiJoy, il prezioso ed elegante orologio, che ha fatto innamorare milioni di donne in ogni angolo del mondo.

Oggi, 1 agosto 2020, Capri Watch festeggia il 25esimo anniversario e si rimette in gioco riproponendo una nuova versione in stile contemporaneo dell’orologio “First” dall’inconfondibile quadrante che riproduce quello dell’orologio della Piazzetta di Capri nelle collezioni di maggiore successo: “Rossella” e “Retrò”, che fu proprio quello che ha ispirato la nascita del brand.

Tra i Best Seller che saranno i protagonisti del 25esimo anniversario, spiccano quelli della Collezione Rossella che cattura lo sguardo e l’attenzione grazie ai colorati cristalli Swarovski, taglio “baguette“, scelti e posizionati in una piacevolissima selezione.