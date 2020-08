Capri. Vacanza sull’isola azzurra per la modella spagnola Ana Moya. Come ricordiamo sempre Capri, insieme alla Penisola Sorrentina ed alla Costiera Amalfitana, nonostante il periodo di crisi scaturito dal Coronavirus, continua ad attirare migliaia di turisti e vacanzieri. E ne riceviamo sempre più la conferma. Infatti, l’isola azzurra continua ad essere la prima scelta di vip e di persone comuni, il luogo preferito da molti per trascorrere ore e giorni di relax, soprattutto in questo mese di agosto.

A Capri, insieme al nuovo amore Simone Susinna, modello ed ex naufrago sull’Isola dei Famosi, è giunta la modella spagnola Ana Moya, come confermato dalle storie e dai post pubblicati sul suo profilo Instagram.

Classe 1990, Ana Moya, ha sempre avuto la passione per il mondo della moda e così ha cominciato a lavorare come modella. In Italia, il suo volto non è proprio sconosciuto, dal momento che la modella spagnola nel 2012 proprio nel Belpaese ha cercato fortuna, prendendo parte al concorso Veline, per conquistarsi un posto sul bancone di Striscia la Notizia. Anche se il concorso, per Moya, non è andato a buon fine, nel 2013 è stata scelta per l’edizione di Paperissima.