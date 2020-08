Capri. Ufficio postale: “Rischio caos, affari più lunghi”. Riapertura pomeridiana per l’ufficio postale di Capri per evitare lunghe file. A chiederlo è l’Unione Nazionale Consumatori che ha raccolto e condiviso una serie di segnalazioni da parte dell’utenza isolana costretta in particolare nei giorni di “scadenze” come quelle delle bollette o del pagamento delle pensioni a code estenuanti. Tra l’altro in considerazione dei necessari e doverosi protocolli sanitari l’attesa avviene all’esterno dell’ufficio stesso in gran parte completamente “scoperto” e quindi soleggiato, tanto che le persone a maggior rischio salute preferiscono fare marcia indietro e tornare l’indomani per evitare un malore con il forte caldo di questi ultimi giorni. Ancor più disagevole è la coda, poi, considerando che spesso lungo gli esterni dell’ufficio postale di Capri si trovano in sosta in alcune ore della giornata veicoli in dotazione alle stesse Poste che restringono ulteriormente lo spazio per la fila.

“L’ufficio postale a Capri è aperto solo al mattino – ha detto il delegato isolano dell’Unione Nazionale Consumatori Teodorico Boniello – Non è concepibile questo. Condividiamo la protesta degli utenti e chiediamo a gran voce il ripristino delle aperture pomeridiane”.

L’ufficio postale di Capri, allo stato attuale, è aperto solo al mattino. Dal lunedì al venerdì ci si può recare agli sportelli dalle 8.20 alle 13.35, mentre il sabato la chiusura avviene alle 12.35.

“Un paradosso – fanno notare alcuni utenti mentre attendono in fila – in piena estate se pensiamo che prima della pandemia e quindi ancora nel periodo autunno-inverno potevamo fruire dell’apertura prolungata fino al tardo pomeriggio”. L’apertura anche nelle ore post pranzo, dunque, potrebbe essere una soluzione importante per una località che nonostante tutto ha ripreso la sua attività di location vacanziera e quindi insieme alla popolazione residente dispone soprattutto in questo mese di agosto di un notevole surplus di ospiti delle seconde case che hanno anche loro esigenza di recarsi per vari motivi all’ufficio postale. “Scandaloso che una località turistica d’eccellenza come Capri non abbia uno sportello postale aperto al pubblico nel pomeriggio”, si legge nel messaggio condiviso dall’Unione Nazionale Consumatori dell’isola di Capri sui propri profili social.

