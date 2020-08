Capri, stamane nuovo incontro tra De Laurentiis e Gattuso. Il calciomercato al centro della discussione

A sette giorni dall’inizio del ritiro del Napoli a Castel di Sangro, un nuovo vertice oggi a Capri, a Villa Bismarck, tra Aurelio De Laurentiis e Rino Gattuso. Il tecnico del Napoli è approdato al porto turistico dell’Isola stamattina con la famiglia. L’argomento da trattare sarà il mercato e soprattutto le quasi certe cessioni di Allan e Milik, ma anche gli esuberi e la questione portieri da risolvere. Obiettivo dunque è fare dunque chiarezza in vista del programma da stilare per la preparazione per la prossima stagione.