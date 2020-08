Capri. SOS per l’economia: «Più aiuti alle imprese». Sostenere le realtà produttive di Capri con interventi per le piccole e medie imprese isolane. A sollecitarlo è il gruppo consiliare “CapriVera” in una nota inviata al sindaco e al presidente della Commissione Bilancio. Nella missiva a firma della consigliera comunale Melania Esposito, condivisa dall’intero gruppo, si rammentano ancora una volta le “urgenti e preoccupanti segnalazioni delle piccole e medie imprese di Capri”. Nel documento infatti vengono citate e ricordate analoghe note inviate già negli scorsi mesi di maggio e giugno. “Tali segnalazioni – dice Melania Esposito – non hanno ricevuto alcun riscontro e nemmeno si è avuta risposta alla nostra lettera con la quale, tra l’altro, si chiedeva di convocare in audizione alla Commissione Bilancio i rappresentanti delle suddette realtà. Riteniamo che il tempo di attesa sia ormai scaduto, che questo silenzio non possa più essere tollerato ma soprattutto riteniamo doveroso, ora più che mai, sostenere le realtà della nostra Capri che con tenacia, sacrificio e caparbietà stanno affrontando questi mesi incerti continuando a tener alto il made in Capri”. Supportare le attività produttive isolane, piccole e medie, dunque, è quanto chiede CapriVera. “E sostenerle significa varare – aggiunge Melania Esposito – subito un piano di aiuti che abbia immediata attuazione affinché si possa dar loro una boccata di ossigeno che, in assenza, comporterà la chiusura di tantissimi negozi di Capri portando ancor di più ed in maniera rapida alla scomparsa di queste realtà ed al generare di numerose difficoltà di natura economica e psicologica per molte famiglie di nostri concittadini. La mancata assunzione di iniziative e decisioni rischia di compromettere – continua ancora la consigliera comunale a nome dell’intero gruppo CapriVera – in maniera irreversibile, anche il livello occupazionale di tanti giovani e meno giovani lavoratori isolani con ripercussioni sul piano economico e sociale del paese facilmente immaginabili. L’approfondimento degli argomenti solo genericamente sopra segnalati non può essere ulteriormente rinviato – dicono dal gruppo consiliare CapriVera – per cui si resta in attesa di un rapido riscontro nell’interesse dell’intera collettività caprese”.

Fonte Metropolis