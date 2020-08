Capri, Sorrento e costa d’Amalfi: controlli rigidi agli imbarchi per Ferragosto

La Guardia Costiera si prepara al Ferragosto, e lo fa mettendo in tutta sicurezza i porti dell’intero litorale campano con centinaia di controlli e motovedette pronti ad assicurarsi il totale rispetto delle norme anticontagio, per una pandemia che torna a far leggermente paura agli italiani. Vediamo cosa scrive Antonino Pane per Il Mattino in edicola oggi.

Al Beverello dovrà essere garantita l’applicazione di tutte le misure di protezione individuale così come a Capri, a Ischia, a Procida, a Sorrento e in tutti i porti commerciali della fascia costiera. Mascherine indossate regolarmente, misurazione della febbre, distanziamenti: a terra e a bordo non saranno tollerati comportamenti scorretti. Oggi, domani e sabato saranno i giorni più caldi al Beverello; domenica sera, invece, ondata di piena dalle isole che, stando alle previsioni, sarà massima da Ischia. A differenza delle altre località, infatti, la mancanza del turismo internazionale si è avvertita meno a Ischia perché compensata dagli arrivi di vacanzieri italiani. Capri, invece, al di là dei gitanti di una giornata è ben lontana da quei tutti esauriti tipici di questo periodo dell’anno. Stesso copione in penisola sorrentina e in costiera amalfitana.

La Guardia Costiera, comunque, ha schierano tutto il personale e i mezzi disponibili. «Chiediamo la collaborazione di tutti – ha detto l’ammiraglio Pietro Vella, direttore marittimo della Campania – per far sì che questi giorni di piena vacanza siano goduti nella massima tranquillità». «Massima collaborazione» viene sollecitata anche dal presidente dell’Autorità portuale Pietro Spirito. Il comandante Francesco Cacace segue dalla sala operativa della Capitaneria di porto di Napoli e avrà costantemente il quadro della situazione. «In mare – spiega – ci saranno contemporaneamente lungo la costa campana 31 motovedette, 32 mezzi terrestri, 111 uomini e donne della Guardia Costiera impegnati nella sicurezza a terra e 88 imbarcati sui nostri mezzi. E poi un elicottero a disposizione che effettuerà controlli dall’alto e segnalerà ai mezzi di pronto intervento eventuali situazioni di pericolo. Insomma è il massimo sforzo: in questo fine settimana lavoreremo intensamente sulla prevenzione ma non mancheremo di punire con severità chi mette a rischio la sicurezza di altre persone».