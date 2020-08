Capri. Show a sorpresa di RAF sul palco dell’Anema e Core: canta “Infinito”. Show a sorpresa di RAF, il celebre cantautore italiano in vacanza a Capri, che ieri notte ha scelto la Taverna Anema e Core in compagnia della moglie, Gabriella Labate, ed alcuni amici. Subito protagonista sul palco, invitato da Gianluigi Lembo, ha intonato uno dei suoi brani di maggior successo “Infinito”, accompagnato dal coro del pubblico di fan.

Domenica d’agosto di vip per l’Anema e Core: tra gli ospiti anche Martina Hamdy, giovanissima Gieffina, classe ’94, modella, meteorina e volto conosciuto di Mediaset. E dopo i primi campioni della Serie A con Ciro Immobile lo scorso venersì, ieri è stata la volta di Daniele Dessena, calciatore del Brescia, che non ha resisitito a raggiungere Gianluigi e la band sul palco per intonare “Ricominciamo”.