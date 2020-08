Capri ( Napoli ) . Rimangono 4 i contagiati sull’isola, tutti negativi i sette tamponi. Intanto il sindaco vieta ogni attività ambulante Nessun nuovo contagiato da coronavirus nelle ultime 48 ore sull’isola di Capri. Ad Anacapri esito negativo per i 7 tamponi che erano in attesa di refertazione. A Capri invece ci sono ancora 20 tamponi da esaminare da alcuni giorni: per ora non si conoscono ancora i risultati.

vietato svolgere su aree e suoli pubblici di Capri qualsiasi attività di intermediazione e/o promozione di offerte di beni e servizi, inclusa la pubblicità ambulante con qualsiasi forma o mezzo. E’ quanto stabilito dalll’ordinanza numero 49 firmata oggi dal sindaco di Capri Marino Lembo, che va a rafforzare precedenti provvedimenti già varati nel passato.

I contravventori alle disposizioni, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 660 del codice penale, saranno sanzionati amministrativamente col pagamento di una sanzione in misura ridotta di 300 euro.

L’ordinanza nasce dalla considerazione che “sono sempre più numerose sono le manifestazioni di insofferenza da parte dei turisti che vengono continuamente avvicinati suscitando risentimenti e fastidi tali da condizionare il libero utilizzo degli spazi pubblici oltre ad offrire un’immagine ed una percezione negativa dell’accoglienza turistica dell’isola, che deve essere finalizzata al benessere dell’ospite”. “Le relazioni sociali, commerciali e dei servizi tradizionalmente incardinati nel contesto di una realtàturistica come la Città di Capri si sono sempre basate sulla discrezione e sul rispetto per gli ospiti” scrive il sindaco di Capri nell’ordinanza, rilevando inoltre che, “come appositamente relazionato dal Servizio di Polizia Municipale, suddetta impropria attività svolta da numerosi soggetti nella zona del Porto, in particolare nei pressi del molo dedicato agli sbarchi e imbarchi degli aliscafi, determina un’alterazione del flusso delle persone che viene rallentato, e perfino bloccato, con conseguente formazione di assembramenti”.