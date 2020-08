Capri. Poste rassicura i cittadini: “Ritorno alla normalità in tempi brevi”.

È solo questione di tempo. Poste Italiane rassicura i cittadini di Capri. Potrebbe essere dunque vicino il ritorno alla piena operatività per l’ufficio dell’isola, il cui orario è stato ridotto in via straordinaria e temporanea nell’ambito delle azioni per il contenimento della diffusione del virus Covid-19. L’intenzione dell’azienda è quella di tornare quanto prima alla normale operatività. In ogni caso, precisano da Poste, per l’ufficio in questione non esiste alcun progetto di ridimensionamento definitivo.