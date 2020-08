Capri, pienone turisti e stretta sui controlli: beccati due giovani con la droga

A Capri oltre il novanta per cento di booking, intanto continuano i controlli straordinari del territorio effettuati dalle forze dell’ordine. Task force e pattugliamento per garantire sicurezza all’ombra dei Faraglioni con controlli finalizzati anche a garantire il rispetto delle misure di contenimento dell’epidemia da covid 19. Ecco cosa scrive Marco Milano per Metropolis.

Gli agenti del commissariato di Polizia di Capri, nell’ambito delle attività di monitoraggio, hanno, tra l’altro, sanzionato amministrativamente due giovani trovati in possesso di marijuana. Weekend di grandi numeri sulla terra cara all’imperatore Tiberio con il pieno di prenotazioni alberghiere, presenze nelle seconde case e più in generale dei turisti del fine settimana che approfittando del solleone si sono concessi altri giorni di vacanza in una delle località.