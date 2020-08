Capri. Nuovi ticket bus, sindaci infuriati: «Costi aumentati». Nuove card per i bus a Capri, dieci centesimi di cauzione all’acquisto del ticket elettronico ricaricabile, ma per i Comuni «si tratta di un mascherato aumento», giovedì incontro per dirimere la querelle tra le due amministrazioni isolane e i rappresentanti dell’azienda di trasporto locale. Dopo l’annuncio dei dieci centesimi da versare sottoforma di cauzione oltre al costo della (prima) corsa singola di due euro per ricevere la nuova card ricaricabile, per viaggiare sugli autobus di servizio pubblico della società Atc, i sindaci di Capri ed Anacapri Marino Lembo e Alessandro Scoppa hanno inviato alla nota azienda, sostenendo che «si tratta di un mascherato aumento del biglietto ordinario non residente attraverso l’istituzione di una card prepagata ricaricabile del costo di due euro e dieci». I due primi cittadini hanno sostenuto che si sarebbero trovato dinnanzi ad «un’iniziativa non non comunicata alle amministrazioni», rivendicando il diritto di essere sempre informata dalla Atc quando apporta modifiche al servizio pubblico. «Il nuovo sistema non permette al momento dell’acquisto della card di caricare più di due biglietti ma – dicono i due sindaci isolani – lo permette solo dopo che l’utente ha azzerato questi due primi biglietti. Attraverso questo sistema ottuso si verifica un esponenziale aumento delle file alle biglietterie». A stretto giro arriva la risposta dell’Azienda Trasporti Campania che sosteneva che «il nuovo sistema di bigliettazione per motivi tecnici ed operativi non può essere del tutto sospeso e l’azienda dà momentanea facoltà agli utenti di acquistare presso le biglietterie un biglietto di corsa semplice senza supporto ricaricabile al costo di due euro». Appuntamento a giovedì tra i due comuni e i vertici dell’azienda.

Fonte Metropolis