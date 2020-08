Capri. Nessun nuovo caso di Covid, tutti negativi i test ai familiari delle ragazze

Un sospiro di sollievo per la perla della Campania. Nessun nuovo caso di covid-19 sull’isola. Sono negativi i familiari delle 3 ragazze residenti a Capri e ad Anacapri contagiate dopo una vacanza a Corfù, in Grecia. Oggi pomeriggio l’Asl Napoli ha comunicato l’esito degli 11 tamponi (7 ad Anacapri e 4 a Capri) effettuati ieri tra i contatti stretti delle giovani positive al coronavirus: tutti sono risultati negativi. “Questa notizia è importante – è il primo commento del sindaco di Capri Marino Lembo – e contribuisce a rasserenare il clima intorno a questa vicenda che ha assunto toni, nei giorni scorsi, veramente spropositati. Continuano però i controlli da parte dell’ASL e l’attenzione rimane massima da parte del Comune di Capri”. Resta l’obbligo di indossare la mascherina anche all’aperto fino al 30 agosto, “nell’ottica – ha concluso il sindaco – di mantenere alto il livello di sicurezza sia per i nostri ospiti sia per i nostri concittadini”.