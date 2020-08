Capri-Massa Lubrense, interventi della Guardia Costiera: recuperata coppia di tedeschi ferita e austriaco in difficoltà

Pomeriggio di lavoro per la Guardia Costiera di Capri quello di ieri. Prima due turisti tedeschi sono rimasti feriti tra gli scogli a Cala del Rio, poi un uomo sulla cinquantina, di origini austriache, è rimasto in balia delle onde nei pressi di Massa Lubrense. Per quanto riguarda la coppia di teutonici, non è riuscita a tornare a riva per le forti correnti, e sono andati a largo. Una donna, per fortuna, ha visto tutto e ha allertato la Guardia Costiera, intervenuta celermente. Ci sono voluti vari tentativi per cercare di recuperare i due: una volta salvati, sono stati portati a Marina Grande. Hanno riportato alcune ferite lievi e sono stati portati, quindi, in ospedale.

L’altro intervento, invece, è avvenuto grazie al coordinamento del Reparto Operativo dell’ IV M.R.S.C. (Maritime Rescue Sub Centre) della Campania, grazie al quale la motovedetta Cp Sar 858 da Capri è stata subito dirottata verso Massa Lubrense, da dove era giunta una richiesta di soccorso per un bagnante in forte difficoltà: si tratta di un turista di circa cinquant’anni, di nazionalità austriaca, che era in acqua nei pressi della località San Montano. L’uomo non riusciva a rientrare a riva e si allontanava gradualmente verso il largo, come riferito da alcune persone presenti lungo il litorale che avevano lanciato l’sos alla Capitaneria di Porto.

E’ stata richiesta anche la collaborazione ad una società di navigazione operante in zona, “Marina della Lobra”, che, con un proprio mezzo, si è diretta sul punto per contribuire alle attività di ricerca assieme alla Guardia Costiera. Sono state avviate quindi le ricerche del naufrago, che non era più visibile dai segnalanti e poco dopo veniva intercettato dalla motovedetta addirittura ad un miglio dalla costa in evidente stato confusionale, ma in buone condizioni di salute. In virtù dei bassi fondali presenti in zona, è stato trasbordato sul battello messo a disposizione da parte della società intervenuta e condotto in sicurezza presso il porto di Massa Lubrense, dove attendeva il personale dell’Ufficio Locale Marittimo di Massa per i successivi accertamenti di rito.