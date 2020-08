Capri. Lo sciopero di un’attività di noleggio per “numerose imbarcazioni che incontrollate navigano sottocosta”

Tramite un cartello, tradotto anche in lingua inglese, si comunica ai turisti ed ai clienti che l’attività è chiusa. Banana Sport, storica attività di noleggio di imbarcazioni e gommoni di Capri, protesta così: “Oggi chiuso per il pericoloso ed anomalo moto ondoso provocato dalle numerose imbarcazioni che incontrollate navigano sottocosta ad elevata velocità”. Questo è quanto si legge sul cartello. Si tratta di un vero e proprio sciopero contro l’assalto a Capri che, il sabato e la domenica, costituiscono un pericolo per la sicurezza.

Proprio per quanto concerne la sicurezza, i Carabinieri e la Capitaneria di Porto hanno implementato, già da diverso tempo, i controlli nei confronti di coloro che compiono infrazioni al codice della navigazione.