Capri. L’Isola della Solidarietà: un milione per l’Unicef. Più di un milione di euro raccolti a Capri per l’Unicef, intanto solleone e isola ancora gettonata per turisti e vacanzieri. L’evento di gala di “LuisaViaRoma” che ha tenuto banco nell’ultimo week-end di agosto sulla terra dei Faraglioni è stato soprattutto all’insegna della solidarietà con oltre due miliardi delle vecchie lire messi a disposizione da filantropi, grandi nomi del jet set internazionale ed esclusivi ospiti che avevano preso parte all’appuntamento organizzato dal brand fiorentino della moda di lusso, ospitato nella Certosa di San Giacomo a Capri. E tra un elegante cocktail e la cena di gala, con la “colonna sonora” di big della musica come Andrea Bocelli, i Clean Bandit e la pop star Rita Ora, sotto le antiche volte del trecentesco complesso monumentale, l’asta ha consentito di raccogliere l’importante cifra per sostenere la missione di Unicef e fornire materiali sanitari e formare le comunità e gli operatori sanitari per la prevenzione e la cura del coronavirus. Una gara di beneficenza “live” che ha incluso tra l’altro lotti di orecchini di smeraldi e capolavori dell’arte di Pablo Picasso e Joan Mirò. All’asta anche lo stesso pianoforte utilizzato da Andrea Bocelli durante la sua performance caprese. E se oggi si conclude il mese di agosto, le presenze ed il movimento turistico che si registrano tra le strade del centro ed il boom di imbarcazioni che ormeggiano al largo dei Faraglioni sono il segno che l’estate sull’isola azzurra è attesa ancora da giorni “vivi” che saranno anche all’insegna degli eventi culturali. Questa sera secondo appuntamento con “Capri e Altrove”, la rassegna letteraria dedicata al giornalista e scrittore Francesco Durante, che vedrà l’incontro tra Alessio Forgione autore del libro “Giovanissimi” con la giornalista Mirella Armiero sul belvedere di Piazzale Lenin. Mercoledì e giovedì, infine, musica di gran classe ai Giardini della Flora Caprese con la decima edizione di “Jazz Inn Capri”, il festival dedicato a questo raffinato genere musicale, che avrà quest’anno tra i suoi ospiti d’eccezione Lorenzo Hengeller che renderà omaggio a Renato Carosone.

Fonte Metropolis