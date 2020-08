Capri. Lavori pubblici, cambio al vertice: nomina a Cacciapuoti. Ai Lavori Pubblici di Capri Mario Cacciapuoti in sostituzione del dimissionario Gianvito Conte. La segreteria generale del comune di Capri ha effettuato la presa d’atto delle dimissioni volontarie dall’incarico conferito a Gianvito Conte. L’architetto era stato nominato lo scorso primo luglio come Responsabile del settore IV Lavori Pubblici del comune di Capri a seguito di selezione pubblica con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato della durata di un anno, ma ora ha presentato le “dimissioni volontarie per recesso dall’incarico durante il periodo di prova”. Con successivo decreto il sindaco di Capri, Marino Lembo, ha nominato “ad interim” come responsabile del settore IV Lavori Pubblici l’architetto Mario Cacciapuoti sino al prossimo 30 ottobre.

“Occorre garantire – ha scritto il primo cittadino nel suo decreto di nomina – in particolare in tale momento critico lo svolgimento delle funzioni amministrative all’interno dell’amministrazione ed in particolare nel settore Lavori Pubblici all’interno del quale è attualmente incardinato anche il Servizio di Protezione C iv i l e n e l l e more dell’espletamento delle procedure necessarie per la copertura del posto di responsabile del settore Lavori Pubblici. Non si ritiene opportuno – si legge in un altro passaggio del decreto sindacale – accorpare la gestione del settore Lavori Pubblici a quella del settore Urbanistica ed Edilizia privata stante la molteplicità di servizi e funzioni di fondamentale importanza per l’amministrazione del territorio comunale”.

Fonte Metropolis