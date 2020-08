Capri isola dei calciatori: i vip a cantare, la Ferilli a Ischia

Capri sta diventando sempre più l’isola dei calciatori. L’ultimo a scendere in campo, all’ombra dei Faraglioni, è stato Luka Jovic, attaccante serbo del Real Madrid che si è fermato Da Luigi, lo storico stabilimento balneare incastonato tra le tre sentinelle di roccia. In un pomeriggio tranquillo, lontano dalla mondanità e in attesa di conoscere quale sarà il suo destino, il campione si è tuffato nelle acque cristalline per una lunga nuotata. A terra è stato ovviamente riconosciuto dal personale del locale e non si è sottratto al rito della foto ricordo. E intanto, sulla banchina del porto turistico, con tanto di bagaglio al seguito, il che sta a significare che resterà sull’isola un paio di giorni, è sbarcato Ringhio Star, Rino Gattuso, atteso dal patron del Napoli, Aurelio De Laurentiis. Presidente e mister discuteranno del prossimo contratto e di calciomercato: e forse non è un caso se al largo dei Faraglioni è stato avvisato Davide Faraoni, ventottenne difensore dell’Hellas Verona, che potrebbe essere uno dei prossimi acquisti del club azzurro. Già da venerdì sera, la Taverna Anema e Core, tempio del bynight caprese, si era popolata di altri divi del pallone, a cominciare dall’attaccante della Lazio nato a Torre Annunziata Ciro Immobile. In compagnia della moglie, Jessica Malena, non ha potuto sottrarsi all’energia del patron Gianluigi Lembo, cantando con lui l’immortale brano dei Queen We are the champions. In sala, in compagnia delle loro fidanzate, anche i difensori del Bologna e del Parma Mattia Bani e Riccardo Gagliolo. Ieri è stata invece la volta di Daniele Dessena, calciatore del Brescia, protagonista di un duetto canoro Gianluigi sulle note di Ricominciamo.

CANTANTI E BLOGGER

Ma non snobbano l’isola azzurra nemmeno le grandi voci del pop italiano: in questo fine settimana la star è stata Emma Marrone, mentre ieri sera il palco dell’Anema Core ha visto l’esibizione fuori programma di Raf, che ha intonato, insieme a Gianluigi, il suo «Infinito». In Piazzetta, diligentemente «armato» di mascherina si è visto lo stilista Rocco Barocco, che a Capri, in agosto, ritrova la sua villa ad Unghia Marina per trascorrere una vacanza slow tra un bagno in piscina, una gita in gozzo e la sosta obbligata per l’aperi-cena nel salotto del mondo. E sempre sul filone del fashion, la modella e blogger tedesca Caroline Daur ha scelto per il suo soggiorno isolano il Grand Hotel Quisisana. Sulla scia delle influencer è arrivata anche Roberta Martini, che vanta più di cinquecentomila follower su Instagram, su cui posta, passo passo, le immagini della sua vacanza caprese.

A proposito di cantanti, a Ischia è arrivata Fiorella Mannoia con il fidanzato Carlo Di Francesco: la coppia trascorrerà alcuni giorni di relax nel Grande Albergo della Regina Isabella, il lussuoso hotel della famiglia Carriero, da sempre meta preferita delle star del cinema e dello spettacolo. Paparazzi ovviamente in campo per rubare qualche scatto di intimità della coppia, anche se al momento la Mannoia non si è concessa uscite mondane, preferendo la Spa dell’albergo e la darsena privata per i bagni a mare. Scatti riusciti invece quelli che hanno immortalato la giornata di sole e mare di Sabrina Ferilli e di suo marito Flavio Cattaneo. L’attrice romana è da sempre frequentatrice di Ischia, e di Forio in particolare dove soggiorna nella sua bella villa al promontorio di Zaro: ma quando vuole concedersi una giornata di relax tutto terme e mare, la scogliera del Regina Isabella è per lei un appuntamento fisso. E come non fare tappa da Nicola alle Fumarole? Al ristorante più esclusivo della baia dei Maronti, la Ferilli e Cattaneo sono clienti fissi.

LE BARCHE

Da Nicola l’altro giorno si sono fermati a pranzo anche Luca Montezemolo con alcuni familiari e amici, ospiti della sua barca a Sant’Angelo, e l’imprenditore napoletano Lino Ferrara. Alle Fumarole anche Dries Mertens si ritrova spesso. Nella mattinata di ieri è stato ai Maronti con amici, per un giro in barca e una giornata di relax. Statuaria in costume nero e occhialoni da diva, Giulia Salemi si è fatta riprendere anche lei in barca, ma alla baia di Citara dove per tutta la giornata di domenica ha stazionato, cullato dalle onde, anche Force Blue lo yacht di Flavio Briatore, che però è rimasto in Costa Smeralda a ricevere amici ed ospiti del suo esclusivo Billionaire. A bordo, è stata notata invece la sua nuova fidanzata, Benedetta Bosi.

Anna Maria Boniello

Massimo Zivelli

Il Mattino