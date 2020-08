Capri. Incidente stradale nel pomeriggio: un porter si scontra con un camion. Danni ai veicoli ma miracolosamente illesi i conducenti

Capri. Nel primo pomeriggio di oggi si è verificato un incidente stradale in Via Don Giobbe Ruocco,, così come riportato sal sito “Caprinews”. Un porter si è scontrato violentemente con un camion che trasportava del materiale edile. I veicoli hanno riportato dei seri danni, in modo particolare il camion. I due conducenti, invece, sono rimasti miracolosamente illesi. Sul luogo del sinistro sono giunti gli agenti della Polizia Municipale ed i Vigili del Fuoco. La strada è stata interdetta al traffico per quasi un’ora al fine di poter ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente per poi rimuovere i veicoli. (foto di Caprinews)