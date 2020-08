Capri. Inaugurati tre nuovi pulmini, da Ferragosto in servizio sulle strade dell’isola

Tre pulmini super tecnologici dell’ATC, l’azienda di trasporto pubblico caprese, nel giorno di Ferragosto entreranno in servizio sulla strade isola

L’ATC nella sua veste di TPL (Trasporto Pubblico Locale) di Capri oggi 14 agosto 2020 alle ore 12.30 ha inaugurato tre autobus di nuovissima generazione con benedizione e preghiera fatta da Don Carmine del Gaudio parroco dell’ex Cattedrale di Santo Stefano pro martire di Capri e brindisi augurale alla presenza del Sindaco, di rappresentanti dell’istituzioni civili e religiose e delle forze dell’ordine locali. A dare il benvenuto, insieme ai titolari dell’Azienda, l’Amministratore dell’ATC rag. Alberto Villa con tutti gli operatori del settore.

Nel seguire le nuove direttive Europe che vuole per il disabile la salita e discesa dal pullman come un normale passeggero, la nuovissima tecnologia dei sopracitati pullman consiste nel fare salire e scendere il disabile dallo sportello posteriore della fiancata destra aprendo per l’occasione un vano porta di 30 cm che si fa girare a 180° e che viene raccolto sulla fiancata destra dell’autobus, dopo di ciò con un apposito telecomando viene azionata la pedana del disabile che comodamente può uscire avendo allargato la porta ad una larghezza utile di un metro proprio spostando l’anta aggiuntiva della porta sulla fiancata destra del pullman.

Con tale intuizione messa in esecuzione l’avv. La Rana è riuscita a superare l’ostacolo tecnico dei pullman in Capri che necessariamente sono di piccole dimensioni e cioè lunghi 5,60 metri e larghi 2,10 metri, dimensioni per cui diveniva impossibile eseguire un pullman con vano disabile.

I nuovi pullman, modernamente e tecnologicamente attrezzati, andranno ad aumentare il parco macchine del trasporto pubblico dell’ATC di Capri.

Da domani, giorno di Ferragosto, i tre pulmini inizieranno a circolare nelle strade di Capri per effettuare il loro servizio.