Capri. Il post di Silvio Staiano sulla vicenda del tampone a Belen: “Risultato in un solo giorno, Istituzioni al servizio dei Vip”. Riportiamo di seguito quanto scritto da Silvio Staiano sul suo profilo Facebook:

Siete dei Servi di Stato. Uno Stato di cui mi vergogno di far parte.

L’ASL è una Istituzione che dovrebbe garantire serietà e l’osservanza delle norme sanitarie, nonchè il rispetto di eguaglianza. Ma evidentemente, come da tipica Italietta, al suo interno ci sono SERVI o OMINI (super piccoli) che fanno I LEONI quando devono rovinare la vita alle persone esercitando (o abusando) il loro potere per rovinare aziende o lavoratori e poi diventano ZERBINI o scendiletto per la bella Belen o per il (BELIN) potente di turno.VERGOGNATEVI!

Su Facebook circola questo documento (non so se lecitamente o meno) dove si evince che la “farfallina” d’Italia (importata come se non ne avessimo di nostre), tale Belen Rodriguez ha effettuato il test al Covid ieri, il giorno 27 agosto e lo stesso giorno ha avuto l’esito.

Richiesto, effettuato e risultato in un solo giorno! Vorrei chiedere a tutte le Istituzioni locali coinvolte:

MA COME SI PUO’ TOLLERARE CHE le Istituzioni siano al servizio di VIP in DANNO a migliaia di cittadini??? Vorrei tanto leggere una dichiarazione di un esponente politico o di un dirigente delle Forze dell’Ordine!!!

Conosco più persone di Capri che, pur avendo un congiunto positivo al Covid, hanno fatto invece il test già martedì 25 agosto e ad oggi NON hanno ancora avuto la risposta e gli è stato detto che la riceveranno “FORSE” domani o addirittura DOPODOMANI. Insomma il “popolo” viene lasciato “marcire” nella paura, nella sofferenza ad una settimana di distanza dalla notizia di avere un congiunto positivo, senza sapere se è contagiato o meno mentre altri hanno le SCORCIATOIE.

Chiedo le dimissioni del Dirigente della ASL che ha fatto questa grandissima figura di m. grazie alla sua direzione o al servilismo dei suoi “ligi” sottoposti. VERGOGNA ITALIANA!!!