Capri, il difensore dell’Udinese Rodrigo Becao: “Isola fantastica, voglio tornarci”

Um #Tbt dessa ilha fantástica! – questo è quanto scrive il calciatore portoghese in forze all’Udinese, Rodrigo Becao, sognando Capri, il significato? Quello di “ritornare in quest’isola fantastica”, così come sperano tutti quelli che fanno tappa a Capri, Positano e le coste di Sorrento e Amalfi.

Il difensore bianconero sogna Capri ma si prepara, come tutta la serie A, ad un rientro in campo, perché è già tempo di tuffarsi e pensare alla prossima stagione. L’inizio delle ostilità è fissato ufficialmente per il 19 settembre e la Lega Calcio ha fissato al 1 settembre la data per il sorteggio del prossimo calendario.

I campioni della serie A si godono gli ultimi giorni di vacanza in attesa di ricominciare più carichi che mai, a maggior ragione dopo una vacanza sull’Isola Azzurra!