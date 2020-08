Capri. Frana Grotta delle Felci: paura tra i bagnanti a Marina Piccola. Uno smottamento franoso è avvenuto nella zona denominata Grotta delle felcì a Capri. Si tratta di una località dove si trovano molte ville famose, ma fortunatamente l’incidente è accaduto in un’area deserta. Ad accorgersi della frana sono stati alcuni bagnanti che si trovavano sulla spiaggia di Marina Piccola e sono stati colpiti dal rumore che proveniva dall’alto del costone. Sul luogo sono immediatamente arrivati i vigili del fuoco, allertati dagli abitanti della zona, i Carabinieri, la Polizia Locale e il tecnico del Comune di Capri che stanno verificando lo stato dei luoghi per intraprendere alcune iniziative per mettere in sicurezza l’area.

Fonte Il Mattino