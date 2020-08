Capri. Ecco il Flying Fox: lo strepitoso yacht a noleggio più grande al mondo

Nelle acque di Capri, proprio davanti ai Faraglioni c’è il Flying Fox: il giga yacht a noleggio più grande al mondo. La nave, lunga ben 136 metri, è dotata di ogni comfort. Spa, centro immersioni, due eliporti e addirittura un ospedale: Flyng Fox si può noleggiare per quasi 4 milioni di euro a settimana. E nel buio della notte le sue luci ricordano quelle di un ristorante di lusso sul mare.

Flying Fox: con i suoi 136 metri di lunghezza ed i suoi 32 metri di altezza, ha infatti conquistato il titolo di charter yacht più grande al mondo.

I 7.000 metri quadrati di esterni curvi di Flying Fox sono stati disegnati dal famoso designer e architetto navale Espen Øino, in collaborazione con Mark Berryman e sono stati eseguiti da Lürssen. Questo yacht è stato pensato e realizzato con due obiettivi: divertimento e relax.

Una piscina a poppa di 12 metri con un raggio di 22,5 metri, una palestra, un vero e proprio reparto di kite surf ed un centro professionale per le immersioni, attrezzato per soddisfare anche chi non avesse mai provato prima, con una camera di decompressione all’interno dell’ospedale di bordo e la possibilità di fare l’avviamento in piscina. Il divertimento continua nel garage, dove ci sono flyboard, hoverboard, seabobs, windsurf, e può ospitare perfino un sottomarino.

E naturalmente una palestra, un balcone per lo yoga all’aria aperta e programmi personalizzati seguiti da istruttori certificati. Sì perché molti dei 54 membri d’equipaggio di Flying Fox hanno una doppia formazione con competenze legate al wellness e agli sport acquatici: il medico, ad esempio, è un istruttore di immersioni e alcune hostess sono anche parrucchiere.

E dopo tutte queste attività è tempo di pensare al relax. Flying Fox è infatti dotato di una spa di 400 metri quadrati con piscina termale, che offre agli ospiti una scelta tra acqua dolce o salata e temperature che vanno dal vapore al ghiaccio. I pavimenti sono in pietra calcarea, i pannelli in rovere lamellare, il centro estetico è appena fuori dal ponte di poppa e dispone di due sale massaggi, una asciutta ed una umida.

L’arredamento è stato pensato per garantire una sensazione di calma e serenità: uno stile contemporaneo con influenze giapponesi e finiture in quercia dorata, bambù color caramello, marmo travertino e pelle color crema. Nel salone principale ci sono due alberi di ficus e molte piante curate grazie a sistemi di irrigazione e di illuminazione pensati per fornire la giusta quantità di UV e garantire che i materiali e le superfici non si decolorino.

Caratteristiche tecniche: