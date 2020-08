Capri, Covid: una persona positiva al tampone. Ecco la situazione

A Capri una persona risulta positiva al tampone. La notizia è arrivata in serata dal comune dell’Isola azzurra che ha diramato un bollettino. Dei due tamponi, da ieri in attesa di refertazione, uno solo è risultato negativo. Per quanto riguarda la persona contagiata al Covid-19, si tratterebbe, secondo quanto riportato da Capri News, di una ragazza rientrata di recente da una vacanza all’estero. Sono entrambi negativi invece i due tamponi che erano in attesa di refertazione ad Anacapri. Sono 152 i test effettuati finora a Capri, con una persona risultata guarita.