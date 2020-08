Capri. Bobo Vieri e la moglie Costanza Caracciolo, sempre più innamorati, si regalano una vacanza sull’isola azzurra

Capri. L’ex calciatore Bobo Vieri e la moglie Costanza Caracciolo, ex velina, sono sempre più innamorati e per questa estate hanno deciso di regalarsi qualche giorno di vacanza e completo relax sull’isola azzurra, tra sole e mare cristallino. Hanno anche passeggiato per le tipiche stradine dell’isola alla scoperta degli scorci più belli, come due fidanzatini. Capri si conferma anche per quest’estate flagellata dall’incubo del Covid-19 una delle mete preferite dai vip che desiderano trascorrere qualche giorno immersi nella bellezza della natura.