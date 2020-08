Capri. Benefattrice dona all’ospedale Capilupi due monitor multiparametrici per il monitoraggio dei pazienti in codice rosso

Capri. Marcella Caiazzo, imprenditrice dell’isola azzurra, ha donato all’ospedale “Capilupi” due monitor multiparametrici. Si tratta di strumenti all’avanguardia importantissimi per il monitoraggio dei parametri vitali dei pazienti in codice rosso. I due monitor sono stati consegnati questa mattina alla struttura ospedaliera e, dopo un iniziale collaudo, sono entrati in funzione. Una donazione molto importante per l’ospedale caprese che potrà, in questo modo, migliorare ancor di più il suo servizio di assistenza per la sicurezza dei cittadini e dei tanti turisti.