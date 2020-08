Capri. Arriva la nuova ordinanza sindacale, mascherine obbligatorie in tutte le ore del giorno fino al 30 agosto

Capri. Il sindaco Marino Lembo firma una nuova ordinanza (CLICCA QUI PER SCARICARE L’ORDINANZA) con la quale dispone l’obbligo di utilizzare le mascherine di protezione individuale anche all’aperto per tutte le ore del giorno. L’ordinanza, finalizzate al contrasto del contagio da Covid-19, sarà valida al 14 al 30 agosto.

La decisione è stata presa considerato l’enorme afflusso turistico verificatosi negli ultimi giorni che provoca inevitabili assembramenti con impossibilità di mantenere il distanziamento, in particolare nelle zone limitrofe all’area portuale e nelle zone del territorio caratterizzate da stradine di ridotte dimensioni.

Nell’ordinanza si specifica che la situazione di affollamento del centro, in ragione del maggiore afflusso turistico, allo stato attuale non è limitato solo alle giornate e alle ore individuate nella precedente ordinanza, ma è rinvenibile tutti i giorni e per l’intero arco della giornata.

A questo si aggiunge che il contesto particolare dell’isola di Capri richiede misure di massima prevenzione della diffusione del virus per le oggettive e specifiche maggiori difficoltà del territorio connesse in particolare alle ridotte risorse umane sul territorio e, in particolare, l’attuale dotazione organica del Corpo di Polizia Municipale del Comune di Capri che, nonostante un’efficace e scrupolosa attività di sorveglianza, non consente di garantire la piena attuazione delle misure di prevenzione previste dai decreti governativi per numeri superiori di presenze sul territorio; inoltre, sull’isola è presente di un presidio ospedaliero di piccole dimensioni, con una ridotta misura dei posti di isolamento, che potrebbe non garantire una idonea gestione ed assistenza in caso di diffusione dell’epidemia. Va tenuto conto, altresì, delle oggettive difficoltà dei trasporti marittimi da e verso l’isola, anche tenuto conto delle possibili condizioni meteo marine avverse, ancor più aggravate in ipotesi di trasporto speciale di eventuali pazienti risultati positivi al Covid-19, tra l’altro non trasportabili con elisoccorso.

La maggior parte del territorio comunale di Capri, si aggiunge nell’ordinanza, ha percorrenza esclusivamente pedonale, essendo interdetto al traffico carrozzabile, ed il centro storico è costituito da stradine di ridotte dimensioni di larghezza che non garantiscono – specialmente in considerazione della sia pur moderata ripresa dell’attività turistica – il rispetto del distanziamento sociale per tutte le persone che, per qualsiasi ragione transitano contemporaneamente in tali stradine.

E’, quindi, indispensabile continuare ad assumere ogni ulteriore misura di contrasto e di contenimento sul territorio comunale del diffondersi del virus Covid-19 e, per tale motivo, viene estesa la disposizione di utilizzo obbligatorio del Dispositivo di Protezione Individuale (mascherina facciale) in tutte le descritte situazioni di pericolo di contagio, dato che il contagio avviene attraverso piccolissime goccioline di saliva che emettiamo nel parlare, tossire, starnutire (goccioline di Flugge) e restano sospese nell’aria o contaminano oggetti e superfici con le quali vengono a contatto, e che il contagio avviene in maniera diretta attraverso l’inalazione di queste goccioline sospese nell’aria da parte di altri individui, oppure in via indiretta toccando le superfici contaminate e portando le mani agli occhi, al naso o alla bocca.

Il sindaco ordina che, con decorrenza dal 14 agosto e fino al 30 agosto 2020, è fatto obbligo di indossare correttamente il Dispositivo di Protezione Individuale (mascherina facciale) a chiunque transiti sul territorio del Comune di Capri e frequenti le aree pubbliche e/o aperte al pubblico riportate nel seguente elenco: Piazzetta Strina, Via Roma (tratto da Largo Due Golfi fino a Piazza Umberto I), Piazza Martiri di Ungheria, Piazza Diaz, Piazza Umberto I, Via Oratorio, Piazzetta Ignazio Cerio, Via Madre Serafina, Via Longano, Piazzetta Cesare Battisti, Via Listrieri, Via Gradoni Sopramonte, Via Madonna delle Grazie, Via Li Curti, Via Parroco Roberto Canale, Via le Botteghe, Via Fuorlovado, Vico San Tommaso, Via Sella Orta, Via Vittorio Emanuele, Via Camerelle, Via Ignazio Cerio, Via Certosa, Viale Giacomo Matteotti, Via Federico Serena.

L’obbligo previsto altresì nelle seguenti ulteriori zone del territorio comunale: Via Cristoforo Colombo fino all’ingresso del Porto Turistico, Molo Pennello, Piazzetta Angelo Ferraro, Molo Banchinella, Piazza Vittoria, Area delle Biglietterie, Via Provinciale Marina Grande (tratto da piazza Vittoria fino al Terminal autobus, presso Stabilimento Ondine), Marina Piccola, Piazzetta Antonio De Curtis 3.

E’ altresì fatto obbligo di indossare la mascherina alle fermate degli autobus, durante l’attesa del mezzo di trasporto, nonché nelle zone di attesa del servizio taxi. Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina, ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.