Capri/Anacapri. Salute alimentare, controlli nei locali: fioccano le multe. Operazione per garantire sicurezza alimentare e rispetto delle norme sanitarie. E’ l’attività avviata dal comando provinciale dei carabinieri di Napoli sull’isola azzurra in collaborazione con i militari del Nas di Napoli, del personale dell’Asl Na 1 e dei carabinieri delle stazioni di Capri e Anacapri. Nell’ambito dei controlli che hanno interessato attività commerciali ed esercizi pubblici i militari hanno elevato sanzioni e sequestrato generi alimentari. Numerosi gli esercizi monitorati per verificare la corretta applicazione delle norme sanitarie ed anche le direttive più recenti sull’intero territorio isolano. Tra le contestazioni mosse quelle del mancato rispetto delle misure minime del distanziamento obbligatorio e di non aver adempiuto ad altre leggi in materia sanitaria. In particolare sono stati sequestrati in un mini market cento chili di generi alimentari, pasta fresca, prodotti ittici, verdure, preparati, carne, pane, prodotti per friggitoria, non tracciati e per i quali non erano state predisposte le procedure relative al trattamento termico e quelle indicate dalla certificazione Haccp. L’attestazione rilasciata a seguito di un insieme di procedure, a carico degli esercenti, da attuare per ottenere la salubrità degli alimenti e basate innanzitutto sulla prevenzione ancor prima dell’analisi del prodotto finito. Diffidati alcuni bar ad attenersi alle norme imposte dalle nuove regole sanitarie. Agli esercizi è stato ricordato di sistemare la disposizione dei tavoli secondo le normative e sempre per il rispetto delle regole Haccp sono state verificate anche le attività ristorative. Uno screening teso a constatare procedure di sorveglianza, le corretta applicazione per verificare il funzionamento delle misure adottate e il possesso dei documenti e delle registrazioni adeguati alla natura e alle dimensioni dell’impresa alimentare.

Fonte Metropolis