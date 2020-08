Capri/Anacapri, lodi dal sottosegretario Zampa: “Bell’esempio di promozione dell’app Immuni”

Il sottosegretario alla Salute, Sandra Zampa, tesse le lodi per l’iniziativa messa in campo, congiuntamente, dalle amministrazioni comunali di Capri e Anacapri. “La campagna di sensibilizzazione lanciata da Capri e Anacapri è un bell’esempio di promozione dell’App Immuni, uno degli strumenti che abbiamo a disposizione per limitare lo sviluppo del contagio e che tutti i cittadini dovrebbero usare. Si tratta di una iniziativa fortemente condivisa sul territorio e abbracciata dalle strutture ricettive: in questo modo si fanno sentire più sicuri i turisti e si aumenta il livello di tracciabilità”. Le giunte guidate rispettivamente da Marino Lembo e Alessandro Scoppa, che hanno accolto l’idea lanciata dall’Unione Nazionale Consumatori, puntanto sul sistema digitale di prevenzione gestito dal Ministero della Salute e predisposto dal Dipartimento del Ministro per l’Innovazione tecnologica e la digitalizzazione. Visto il sensibile incremento del flusso turistico estivo, soprattutto in questa fase, dall’isola azzurra hanno deciso di puntare sull’App Immuni.