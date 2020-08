Capri/Anacapri, Covid: tre diciannovenni positive. Hanno festeggiato la maturità in Grecia

Tre diciannovenni sono risultate positive a Capri, dopo aver fatto ritorno da un viaggio in Grecia. Erano andate a Corfù per festeggiare il diploma di maturità, ma dopo il rientro in Italia, le tre amiche residenti sull’isola azzurra hanno scoperto di avere il coronavirus.

Secondo quanto riportato da Askanews, due sono di Capri e una terza di Anacapri. Per una quarta ragazza il tampone è risultato negativo. Le neo diplomate sono rientrate a Capri lo scorso venerdì 7 agosto e, come disposto dalla Regione Campania, hanno prima effettuato i test sierologici e poi i tamponi.

Le ragazze attualmente stanno bene e non presentano alcun sintomo. In seguito sono stati effettuati test anche ai loro familiari per accertare se vi siano altri contagiati. Per le giovani donne è scattato l’isolamento domiciliare per almeno 14 giorni.