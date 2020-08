Caos sui mezzi pubblici, Busitalia e Sita: la nota dei sindacati al Prefetto

I sindacati di categoria si sono rivolti anche al prefetto di Salerno, oltre che alla Regione Campania, per cercare di trovare una soluzione al problema affollamento sui mezzi di trasporto pubblico. C’è il timore – come scrive il quotidiano “Il Mattino” – che i conducenti di Sita Sud e Busitalia debbano fronteggiare una situazione difficilmente gestibile, come quella di garantire il distanziamento sociale, specie quando a settembre riapriranno le scuole e ci sarà da garantire il servizio anche ai tanti studenti che usano i mezzi pubblici.