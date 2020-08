Caos per la viabilità in Costiera Amalfitana: situazione critica a Castiglione di Ravello. Oramai ci troviamo non solo ad estate inoltrata, ma anche all’interno della settimana più calda dell’anno. Nonostante la crisi scaturita dal Coronavirus, la Costiera Amalfitana continua ad essere la prima scelta da turisti e vacanzieri di tutto il mondo, siano essi persone comuni o vip.

Nella giornata di oggi, mercoledì 12 agosto, dunque, si sono venute a formare lunghe code di auto e pullman: gli autobus, infatti, continuano a creare grossi disagi in Costiera Amalfitana, nonostante l’emergenza Covid-19. Probabilmente anche per i pullman della Sita sarebbe necessario porre un limite di grandezza.

La situazione più critica si presenta a Castiglione di Ravello, ma le zone tra Amalfi, Atrani e Minori non sono escluse. Ad operare sono i Vigili Urbani di Amalfi, Atrani e Ravello.

Ricordiamo, inoltre, che anche a Positano la situazione è critica, tanto da essersi reso necessario l’intervento con il carro attrezzi, per la rimozione forzata di divese automobili, lasciate in sosta selvaggia.