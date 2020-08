Caos a Positano. Auto parcheggiate ovunque, arriva il carro attrezzi contro la sosta selvaggia. Oramai ci troviamo all’interno della settimana più calda d’estate: la settimana di Ferragosto rende Positano, la perla della Costiera Amalfitana, il luogo scelto da persone da tutto il mondo per trascorrere ore e giorni di relax. Una Positano, dunque, che viene letteralmente presa d’assalto. Anche quest’anno, nonostante la crisi scaturita dal Coronavirus, resta la prima scelta di persone comuni e vip.

Nella giornata di oggi, dunque, non stupisce più di tanto il caos venutosi a creare: le auto sono parcheggiate ovunque, non si trovano posti fino a Tordigliano, la spiaggia, che si trova tra i Comuni di Piano di Sorrento e Positano (ma di competenza del Comune di Vico Equense).

Per questo motivo, si è reso necessario l’intervento della Polizia Municipale con il carro attrezzi, per la rimozione forzata di quattro automobili, lasciate in sosta selvaggia anche in curva, che creano non pochi disagi.

Come sempre, dunque, ringraziamo le Forze dell’Ordine, sempre al lavoro per la Costiera Amalfitana ed i suoi cittadini.