Candidati alla Regione Campania: sono tre in Costiera Amalfitana. Corre il tempo e cresce sempre più l’attesa in vista delle elezioni regionali che si terranno i prossimi 20 e 21 settembre in Campania, tra oramai meno di un mese. Sono 27 le liste depositate al Tribunale di Napoli, e, tra i nomi, ne spuntano anche dalla Costa d’Amalfi.

I candidati alla Regione Campania in Costiera Amalfitana sono Vitagliano Raffaele, De Rosa Laderchi Luciano e Giordano Antonio. Non ci sarà, dunque, un candidato unico, in quanto la Costiera non riesce ad esprimere un candidato unico, non sente l’appartenenza ad un unico candidato.