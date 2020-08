Campania. Turismo balneare: buona affluenza nel week end, ottimismo per il mese di agosto. Il Sindacato Italiano Balneari ha divulgato i dati relativi alle presenze turistiche durante il mese di luglio appena trascorso.

Si registra un forte calo dei consumi a a causa della ridotta capacità di spesa degli italiani e, soprattutto, delle incertezze sul futuro. In Campania si è registrato un -40% di presenze durante il mese di luglio. Ottimismo, però, per il prossimo mese di agosto.

“Nelle imprese balneari anche nel mese di luglio si conferma la tendenza, già registrata a giugno, di una buona affluenza soltanto nei week-end, viceversa nei giorni feriali la maggior parte delle spiagge sono rimaste desolatamente vuote – dichiara Antonio Capacchione – Presidente del S.I.B. Sindacato Italiano Balneari FIPE/Confcommercio– .La gran parte degli italiani sta riscoprendo la bellezza dei litorali nazionali vicino ai propri luoghi di residenza, apprezzando, al tempo stesso, la qualità dei molteplici servizi offerti dagli stabilimenti balneari. Mancano all’appello, però, gli stranieri, tanto che diverse località a vocazione turistica sono state maggiormente penalizzate”.

“Siamo ottimisti per il mese di agosto, da sempre scelto dalla maggior parte degli italiani per le vacanze – conclude Capacchione – anche se siamo già consapevoli che il comparto turistico-balneare del 2020 rispetto allo scorso anno, complessivamente, non raggiungerà purtroppo il segno ‘+’ in nessuna delle nostre regioni. La balneazione attrezzata italiana sta dando il proprio importante contributo per la ripartenza economica e morale del Paese, abbiamo, però, bisogno di certezze per investire nelle nostre aziende e, soprattutto, creare nuovi posti di lavoro. Le aziende balneari italiane si confermano un importante fattore per la competitività del Paese nel mercato internazionale delle vacanze in quanto espressione del nostro Made in Italy”.