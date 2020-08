Campania, ieri 60 positivi al covid: rientri dalle vacanze e il resoconto in Penisola Sorrentina

Sono 60, su oltre 4 mila tamponi, i nuovi positivi al Coronavirus registrati ieri in Campania di cui 14 provenienti dall’estero o contatti di precedenti casi di rientro da viaggi all’estero, altrettanti i guariti ma sono in calo i ricoveri (di 11 unità passando da 66 a 55 e dunque tornati rapidamente al valore del 20 agosto segno che le cure hanno più rapida efficacia), zero i decessi. Ecco il resoconto nell’articolo di Ettore Mautone per Il Mattino. In discesa anche i pazienti in terapia intensiva (ne resta 1 su 2 in totale del giorno prima). Gli attualmente positivi al virus in Campania restano però alti: il 20 giugno erano solo 125 e sembravano destinati ad azzerarsi mentre oggi sono ben 792. Ciò conferma un indice di infettività piuttosto alto, attestato attorno al valore 2, ma l’unità di crisi della Protezione civile corregge questo numero al ribasso in ragione di pochi pazienti ospedalizzati. Il bollettino della Protezione civile viaggia con un giorno di ritardo e fissa la fotografia dell’epidemia alla mezzanotte del giorno prima. La quota di viaggiatori di rientro è molto alta tanto da sollecitare l’intervento del presidente della Regione Vincenzo De Luca.

«Nelle ultime ore avverte il Governatore – sono stati individuati 18 casi positivi d’importazione. Si tratta in prevalenza di giovani provenienti da vacanze all’estero e 14 dalla Sardegna. Sulla base dei contagi che registriamo anche oggi, emerge un dato estremamente preoccupante per chi rientra dalla Sardegna. Ritengo assolutamente indispensabile una iniziativa immediata di test rapidi prima delle partenze per le altre regioni italiane. Ritengo sinceramente assurdo fare arrivare nei nostri territori soprattutto giovani che, sulla base dei riscontri statistici, possono presentare elevata carica di contagio. Faccio appello al ministro della Salute per far partire subito un piano di test rapidi per chi parte dalla Sardegna e rientra nelle altre regioni italiane».