Campania. Elezioni Regionali, 27 le liste presentate: 8 i candidati governatore. Sono 27 le liste depositate al Tribunale di Napoli per le prossime elezioni regionali, che si terrano il 20 ed il 21 settembre in Campania.

Tra queste, sono 15 quelle che appoggiano il governatore uscente Vincenzo De Luca:

Partito democratico, Italia viva, De Luca presidente, PsI, Democratici e Progressisti, Fare democratico – Popolari (che fa riferimento a Ciriaco De Mita), Davvero sostenibilita’ e diritti partito animalista, Per le persone e la comunita’, Noi campani (lista di Clemente Mastella), Piu’ Campania in Europa, Campania libera, Centro democratico, Europa verde Campania Demos, Libera democratici e Moderati, Lega per l’Italia Partito Repubblicano.

Sei invece le liste del centrodestra in sostegno a Stefano Caldoro:

Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega, Adc Alleanza popolo e territorio, Identita’ regionale Macroregione Sud, Caldoro presidente Unione di Centro.

Non ci sono civiche a sostegno del Movimento 5 Stelle che candida solo la lista 5 Stelle nelle cinque province della Campania a sostegno della candidata alla presidenza Valeria Ciarambino.

In campo anche le liste di Potere al Popolo per Giuliano Granato presidente, Terra con il candidato Luca Saltalamacchia, Terzo Polo per Sergio Angrisano, Naturalismo con Gabriele Nappi e Partito delle Buone Maniere per il candidato presidente Giuseppe Cirillo