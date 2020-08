Campania, De Luca: “180 nuovi contagi”

“Centottanta nuovi contagi, che sono il risultato della catena di contagi che abbiamo ricostruito nei giorni scorsi”.

Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel corso di una diretta su Facebook.

I 180 nuovi positivi si ripartono come da seguito:

85 NA1

37 NA2

13 na3

27 sa

“Siamo in una situazione paradossale: in Campania c’e’ un’ordinanza per rendere obbligatoria quarantena il 12 agosto, nel Nord non vi e’ nessun obbligo ne’ di quarantena, ne’ tampone, ne’ isolamento. A me pare francamente sconcertante. Pensiamo a noi”. Lo ha detto il governatore della Campania Vincenzo De Luca in una diretta social”.

Rispondiamo così senza fare ammuina, con lo sporgere querele per diffamazione.