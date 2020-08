Campania, arriva la delibera del nuovo concorsone per i 10 mila posti di lavoro

La delibera regionale è stata firmata: disco verde per il nuovo concorsone in Campania. In attesa – come scrive il quotidiano “La Città” – c’è già un esercito di 1 milione di candidati. Per tutti l’obiettivo è il contratto a tempo indeterminato negli Enti e nelle Pubbliche amministrazioni della Campania. Attualmente i vincitori del concorsone che hanno avviato il percorso formativo sono poco più di 2mila in Campania e 189 al Comune di Salerno: per arrivare alla copertura dei 10mila posti assicurati dal governatore Vincenzo De Luca a breve si aprirà una seconda fase di reclutamento, sempre attraverso una procedura concorsuale e sempre attraverso il precorso formativo.