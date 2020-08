Calcio. “Vivi Meta – Campus Estivo Sport e Divertimento”, in campo questa sera il Club Napoli Meta – l’US Meta e a seguire Juventus Club Penisola Sorrentina – Parrocchia di S.Maria delle Grazie.

«L’anno scorso abbiamo iniziato con dei tornei di beach volley e di beach soccer alla Marina di Meta. Ci siamo molto divertiti e c’è stata una forte partecipazione. Quest’anno abbiamo provato a fare le cose più in grande: abbiamo partecipato a un bando regionale e ci siamo classificati tra i primi progetti della Campania». Con queste parole, il presidente del Forum dei Giovani di Meta, Vincenzo Castellano, ha introdotto la presentazione della manifestazione “Vivi Meta – Campus Estivo Sport e Divertimento” che fino al prossimo settembre animerà la cittadina costiera con tornei e attività sportive varie. Dopo la consegna dei completini alle squadre partecipanti al “Torneo delle Associazioni”, il 25 luglio, il fischio dell’arbitro ha dato il via alla competizione tra la squadra composta dai membri del Forum dei Giovani di Meta che si sono confrontati con la squadra della Parrocchia di Santa Maria del Lauro, entrambe segnando quattro gol nella rete dell’avversario (Antonino Pane – Christian Castellano – Uriel Fontanarosa – Raffaele Volpe per il Forum dei Giovani, mentre per la quadra di Santa Maria del Lauro, le reti sono state segnate da Tommaso D’Agostino – Aniello Somma e ben due da Jonatan Garello). Il doppio appuntamento di lunedì 27 luglio, ha visto sfidarsi Us Meta e la Parrocchia Santa Maria delle Grazie di Alberi, competizione che ha decretato la vittoria dell’U.S Meta con tre goal di Mattia Izzo e uno di Francesco De Vivo, lasciando la squadra avversaria a digiuno di reti. Successivamente il Club Napoli Meta ha sfidato lo Juventus Club Penisola Sorrentina: per i primi segna Alessandro Coppola, mentre Gaetano Verde con un autogol definisce il pareggio 1-1. Il giorno dopo, venerdì 31 luglio, a sfidarsi sono state le squadre composte dai membri della Parrocchia di S.Maria del Lauro e quelli del Motoclub Passione Vespa e i ragazzi della Parrocchia di S.Maria delle Grazie contro il Club Napoli Meta. Il confronto Parrocchia S.Maria del Lauro – Motoclub Passione Vespa si è concluso con due goal realizzati da Antonino Castellano e due da Antonino Criscuolo per la prima squadra e 2 di Mario Amato per la seconda, che con la rete di Nicola Esposito e Alessandro D’Esposito, hanno decretato il pareggio 4-4. Anche l’incontro delle 21:45 tra la Parrocchia di S.Maria delle Grazie di Alberi e il Club Napoli Meta è terminato con un pareggio 2-2. A segnare per la squadra alberese, sono stati Pietro De Gennaro e Andrea Cheruseo, mentre per il Club Napoli hanno segnato Roberto Castellano e Antonio Caracciolo. Oggi, al Campo sportivo Ivan Porzio, alle ore 20:30 si sfiderà il Club Napoli Meta contro l’US Meta, mentre dalle 21:45, lo Juventus Club Penisola Sorrentina si contrapporrà alla Parrocchia di S.Maria delle Grazie.