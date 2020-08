Calcio. Vito se n’è andato con un sorriso grazie allo splendido gesto di Koulibaly e Ghoulam

Kalidou Koulibaly e Faouzi Ghoulam sono stati autori di un gran bel gesto ad Ischia, l’isola che avevano scelto come destinazione per qualche giorno di vacanza. Ivan, l’uomo che doveva guidarli per un’escursione in mare col suo motoscafo aveva chiesto loro di far visita a Vito, un anziano signore in fin di vita che viveva in una casa in zona Fango, danneggiata dal terremoto del 2017 e il cui unico svago era quello di vedere le partite del suo grande Napoli. I 2 calciatori azzurri, dal cuore sensibile, hanno accettato subito di buon grado ed hanno esaudito l’ultimo desiderio di Vito che nei giorni scorsi se n’è andato, ma con un sorriso!