Calcio. US Angri 1927: si avvia a conclusione la prima settimana di ritiro

La squadra lavora agli ordini di Vincenzo Criscuolo. Il gruppo grigiorosso si appresta a completare la prima settimana di ritiro. Sabato amichevole in famiglia. Al termine della seduta di allenamento il tecnico angrese sarà a disposizione dei giornalisti, per tracciare un primo bilancio delle attività svolte. Caldo, sudore, atletica e primi scampoli di calcio giocato. Sul sintetico del Novi l’Angri lavora nel rispetto del cronoprogramma elaborato dalla squadra tecnica diretta da Vincenzo Criscuolo con il supporto di Giuseppe Carrotta e di Mimmo Torre. Insieme al Collaboratore della gestione sportiva Giovanni Del Vecchio, si stanno valutando i progressi tecnici ed atletici del gruppo. Sabato la squadra concluderà la prima settimana di ritiro con un’amichevole in famiglia programmata alle ore 18.30. Al termine della seduta di allenamento l’allenatore Vincenzo Criscuolo sarà a disposizione degli organi di stampa per tracciare un primo bilancio delle attività svolte.