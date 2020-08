Calcio. Ultimo appuntamento del Torneo delle Associazioni di Meta in attesa della semifinale

Lunedì 3 agosto si è disputato, presso il Campo sportivo Ivan Porzio, un entusiasmante doppio appuntamento: alle 20:30 il Club Napoli Meta ha sfidato l’US Meta, mentre alle 21:45 lo Juventus Club Penisola Sorrentina si è confrontato con la squadra della Parrocchia S.Maria delle Grazie. Il primo match si è concluso con un punteggio di 1- 3. Per il Club Napoli Meta segna Antonio Caracciolo, mentre per l’US Meta decretano la vittoria i goal di Alessandro Testa, Mattia Izzo e Fernando Borriello. Il secondo incontro della serata ha visto un vittorioso Juventus Club, con due reti segnate da Alberico De Mita e Vittorio Balzano, mentre la Parrocchia di S.Maria delle Grazie resta a digiuno di goal. Il giorno dopo, martedì 4 agosto, alle 20:30 il Forum dei Giovani di Meta ha sfidato il Motoclub Passione Vespa, mentre alle 21:45 il Penisola FC si è confrontato con la squadra della Parrocchia S.Maria del Lauro. Il primo match si è concluso con un punteggio di 5 – 2. Per il Forum dei Giovani di Meta ha segnato 2 reti Uriel Fontanarosa, ai quali si sono aggiunti quelli di Raffaele Volpe, Amedeo Izzo e Antonino Somma. Per il Motoclub Passione Vespa segnano Luigi Aiello e Giuseppe Belgenio. Il match delle 21:45 ha visto la vittoria della Parrocchia di S.Maria del Lauro che con le due reti di Antonino Criscuolo e quella di Jonatan Garello, supera di un punto il Penisola FC per cui hanno segnato Vito Palumbo e Luca Cafiero.