Calcio. Totti in visita a Castel Volturno: “tutta Italia tifa per il Napoli a Barcellona”

Totti, accompagnato dall’ex compagno della Roma scudettata Vincent Candela, si è recato questa mattina in visita al centro sportivo del Napoli a Castel Volturno, dove la squadra di Gattuso sta preparando il ritorno degli ottavi di Champions in casa del Barcellona. “Speriamo che il Napoli passi, tutta Italia tifa per il Napoli a Barcellona”, ha detto Totti. “Come ho trovato Gattuso? In grande forma”.