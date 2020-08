Calcio. Svelata la data del sorteggio del calendario 2020/2021

Il sipario del prossimo campionato di Serie A si alzerà tra cinque giorni. La Lega di serie A ha deciso che sarà mercoledì 2 settembre il giorno in cui andrà in scena il sorteggio per il nuovo calendario della stagione 2020/2021. A causa delle regole legate al distanziamento sociale anti Covid-19, l’evento avverrà via web. Infatti, giornate che comporranno la prossima stagione saranno svelate in via esclusiva sul sito internet, sugli account social e sul canale YouTube di Lega Serie A dalle ore 12:00. Il nuovo campionato dunque inizierà il 19 settembre 2020 e terminerà domenica 23 maggio 2021. Inoltre, sono previste tre pause dovute agli impegni delle nazionali: l’11 ottobre, il 15 novembre e il 28 marzo. Mentre la sosta invernale è in programma tra il 24 dicembre e il 2 gennaio. Sono sei, invece, i turni infrasettimanali: 16 e 23 dicembre, 6 gennaio, 3 febbraio, 21 aprile, 12 maggio.