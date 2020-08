Calcio. Spalti aperti ai tifosi del Napoli in ritiro dal 24 agosto al 05 settembre

In vista del ritiro del Napoli, in programma dal 24 agosto al 05 settembre allo stadio Patini di Castel di Sangro gli azzurri torneranno ad avere un numero limitato di tifosi sugli spalti. La Regione Abruzzo ha varato un’ordinanza che autorizza la presenza di massimo mille spettatori per gli eventi sportivi all’aperto. Infatti, la Regione ha seguito le linee dell’ultimo Dpcm, equiparando le limitazioni delle manifestazioni sportive a quelle pubbliche di altra natura. Ovviamente, la presenza del pubblico sarà disciplinata secondo le principali regole anti-contagio ben note. Inoltre, il quotidiano riporta anche le avversarie che il Napoli affronterà in amichevole. Si tratta del Castel di Sangro e dell’Aquila, che giocano in eccellenza, e del Teramo che gioca in Lega Pro. In caso di permanenza ulteriore nella cittadina abruzzese gli azzurri dovrebbero affrontare anche il Pescara, che attualmente sta giocando il Playout contro il Perugia per restare in Serie B.