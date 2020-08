Calcio. Sorrento – Fusco e Vitale verso Monopoli. Il ds Amodio: “nelle prossime ore valuteremo il tutto”

Antonio Amodio, ds del Sorrento, ha parlato del possibile futuro di Fusco e Vitale: “nelle prossime ore ci incontreremo con la dirigenza del Monopoli per definire il tutto. Il loro interesse per Fusco è ormai noto, ma negli ultimi giorni ci hanno chiesto la disponibilità anche per Vitale. E’ giusto che i due ragazzi si cimentino con il professionismo e con la serie C. Al di là dell’aspetto economico, avevamo promesso ai due calciatori che li avremmo lasciati andare in caso di chiamata dalla C e manteniamo le promesse”. Per quanto riguarda le new entries nel club rossonero Amodio afferma: “Di Ferraro mi ha convinto la sua volontà di indossare questi colori di cui è tifoso. E’ un calciatore che può fare bene, anche perchè in mediana può giocare ovunque. A centrocampo punteremo molto su La Monica e Maranzino, con quest’ultimo che pur essendo un ’99 è come se fosse un over. Terminiello non so perchè abbia giocato in Eccellenza lo scorso anno. Parliamo di un ragazzo che a 17 anni ha esordito in C. Ha le qualità per fare bene, lo ha chiesto espressamente mister Fusco e può essere la nostra sopresa”. Analizzando approfonditamente la rosa: “Il più è fatto, attendiamo solo la risposta del portiere Scarano. All’80% dovrebbe restare con noi, anche se abbiamo alternative. Attendiamo la Spal per l’arrivo del 2003 Basile, su cui puntiamo molto. Così come crediamo in Cesarano, classe 2001, a destra. Quest’anno non prenderemo under provenienti da fuori la Campania. A causa del Covid punteremo solo su ragazzi campani ed ecco perchè dobbiamo rinunciare a calciatori come Vodopivec e Semertzidis. Torna in rosa Bennasib, mediano 2001 che, dopo la stagione alla Scafatese, può fare bene anche in D. Inoltre credo molto nelle qualità di Guidoni e Starita, due ragazzai del 2002 che sono cresciuti nel nostro settore giovanile”.