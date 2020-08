Calcio. Sorrento – Antonio Amodio: “Sorrento è una realtà consolidata, ci faremo trovare pronti”

Antonio Amodio, il ds del Sorrento, traccia un primo bilancio completo sul mercato e i primi allenamenti: “Il mercato è stato simile a quello effettuato la scorsa estate. Sono stati affiancati alcuni esperti a dei giovani per il momento meno conosciuti ma che, sicuramente, si affermeranno nei prossimi anni. Calciatori esperti come Cunzi e Mancino possono dare una grandissima mano alla crescita dei più giovani. Considerando l’età media posso confermare che la rosa si è ulteriormente ringiovanita e siamo stati scaltri a prendere giovani locali: erano due obiettivi della società che abbiamo raggiunto”.

PEDINE MANCANTI: “Sicuramente, manca qualche under e il portiere. Metterò dentro qualche altro calciatore per completare lo scacchiere ma l’organico è completo all’80%. Siamo partiti con la rosa praticamente al completo in modo che il nuovo tecnico, Fusco, possa subito lavorare al meglio e con serenità come è nostra abitudine”.

IL CAMPIONATO: “Se dovessimo capitare nel gruppo H le varie compagini si stanno rinforzando tutte: è il raggruppamento più difficile della nazione. Ci faremo trovare pronti anche perché Sorrento, ormai, è una realtà consolidata. Il nostro obiettivo è la salvezza”.

PRIMI ALLENAMENTI: “Faccio un grosso complimento a tutti gli atleti che si sono comportati da veri professionisti facendosi trovare in una buona condizione nonostante il lungo periodo senza campo. Elementi del calibro di Cunzi, Cacace, Mancino e Gargiulo possono trainare questo gruppo verso grandi soddisfazioni”.