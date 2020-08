Calcio. Sole, mare e relax a Castellammare per Diego Demme

In attesa di vederlo sui campi di allenamento di Castel di Sangro nel ritiro insieme ai compagni azzurri, Diego Demme, centrocampista del Napoli, si è concesso sole, male e relax al lido Bikini di Castellammare di Stabia e ha scattato, in un percorso gastronomico, anche qualche foto. Tra queste, anche quella con Chiara Caso, ceo del Pastificio Ducato D’Amalfi di Gragnano. L’ex Lipsia, protagonista di questa particolare stagione calcistica, preferito quasi sempre a Lobotka, espresse da subito la volontà di far parte della squadra partenopea, probabilmente per il desiderio di tornare alle origini (in lui scorre nelle vene metà sangue italiano) e soprattutto nel team preferito dal padre, tifosissimo di Maradona. Una Coppa Italia vinta quest’anno ed una Supercoppa da giocare contro la Juve in cui, però, non sarà certa la sua partecipazione in quanto il mercato è ancora tutto un punto interrogativo.